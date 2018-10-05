Из-за некачественной рыбы керчане могут заболеть ботулизмом

На территории Керчи всё чаще выявляют и пресекают факты реализации свежевыловленной и соленой рыбы в несанкционированных для этого местах. Информация об этом размещена на официальном сайте Администрации города.

Продукция не имеет необходимых документов, подтверждающих её качество и безопасность. Торговля в таких местах осуществляется лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования, зачастую с земли или с ящиков, из багажников автомобилей и т. д. Ответственность за качество и безопасность такой продукции никто не несет. А продукция, реализуемая в подобных местах потенциально опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, таких как дизентения, сальмонеллез, туберкулез, пищевые токсикоинфекции или ботулизм. Возбудители попадают к человеку чаще всего через загрязненные или недостаточно термически обработанные продукты.

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Большинство заболеваний рыб не представляет опасности для здоровья человека. Однако, у рыб могут находиться и паразитические организмы, вызывающие отравления и тяжелые заболевания у людей и животных. Главной опасностью для здоровья человека является глистная инвазия, которая может вызывать серьезные заболевания, такие как дифиллоботриоз, анизакидоз и описторхоз.

«Рыба сомнительного качества и неизвестного происхождения не только не останавливает желающих ее приобрести, а напротив, привлекает. Несмотря на вопиющие антисанитарные условия и зачастую уже имеющийся неприятный запах, такая рыба пользуется спросом у горожан».

Вопрос по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории города Керчь находится на постоянном контроле.

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