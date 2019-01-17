Из-за непогоды часть Керчи осталась без света

Крымские энергетики устраняют повреждения на линиях электропередач. Об этом Риа Новости Крым сообщила начальник организационного отдела ГУП «Крымэнерго« Татьяна МАЛАЯ.

По ее словам, из-за сильного мокрого снега, ветра и изморозевых отложений произошли аварийные отключения линий электропередач в Керчи, Гурзуфе, шести поселках Ленинского района и шести населенных пунктах Бахчисарайского района.

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Подачу электроэнергии не восстановили только в Бахчисарайском районе, потому что села находятся в горно-лесной зоне. Они запитаны от одной линии. Аварийное отключение коснулось около 700 абонентов. Пока обнаружено и устранено нарушение на одном из 19 отключившихся трансформаторов.