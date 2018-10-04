Из-за пожилой керчанки произошло массовое ДТП

Сегодня утром в районе остановки «Военкомат» произошла автомобильная авария с участием трех легковых автомобилей и пешехода.

Причиной аварии стало несоблюдение дистанции: первый автомобиль применил экстренное торможение из-за пожилой женщины, переходившей дорогу в не предназначенном для этого месте, а второй и третий не успели затормозить и врезались в него.

Читайте: В Керчи пьяная «автоледи» разбила две «Мазды» (ФОТО)

В ДТП никто не пострадал.

В пресс-службе МВД сообщили, что данная информация является неофициальной, так как по прибытии специалистов на место происшествия на дороге находились только автомобили. Об аварии рассказали полицейским их водители и очевидцы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.