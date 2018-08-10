Из-за припаркованных машин на улице Советской неоднократно наблюдаются пробки

В редакцию КерчьИНФО постоянные читатели прислали фотографии пробки, которая наблюдается на улице Советской. Как написали очевидцы, пробка образовалась из-за припаркованных машин возле обочины.

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Уже не первый раз именно по этой улице наблюдаются большие пробки из-за того, что автолюбители любят ставить там свои автомобили. Благодаря сервису Яндекс.Пробки, можно увидеть, что проблемы с движением начинаются еще с улицы Самойленко.

На фото, предоставленных читателями можно увидеть, как автобусу с трудом получается проехать между припаркованных автомобилей.

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