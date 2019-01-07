Из-за стихии часть Крыма осталось без электричества

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» устраняют последствия сильного ветра и обильных снежных осадков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В ведомстве сообщили, что больше всего пострадали Ленинский район и город Керчь.

«По состоянию на 11:00 обесточены 10 воздушных линий (ВЛ) 10 кВ (одна из них частично). Без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов, из них 6 – частично (более шести тысяч абонентов). Сильнее всего пострадали Ленинский район и г. Керчь, также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах Республики Крым», — сообщили в пресс-службе.

Для ликвидации последствий непогоды было задействовано 42 специалиста в составе 20 бригад ГУП РК «Крымэнерго» и 20 единиц спецтехники.

К сожалению, доступ техники к местам аварийно-восстановительных работ затруднен толстым слоем снежного покрова, в котором попросту вязнут машины.