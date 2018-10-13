Из-за строительства Ж/Д подходов к Крымскому мосту в Багерово снесли гаражи (ФОТО)

В посёлке Багерово продолжается масштабная реконструкция железнодорожной станции в рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

На данный момент на станции уже демонтированы рельсы и шпалы с двух путей. Возле неё рабочие вырубили деревья, а также расчистили территорию.

На фотографиях отчетливо виден ров вместо недавно стоящих здесь гаражей.

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Напоминаем, что станция «Багерово» — это финальная точка железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Общая протяженность данного подхода будет составлять 18 километров.

Из-за строительства Ж/Д подходов к Крымскому мосту в Багерово снесли гаражи

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