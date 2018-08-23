Из-за угрозы минирования аэропорт Симферополь приостановил свою работу

В среду, 22 августа в 18:45 в дежурную часть Крымского ЛУ МВД России на транспорте с неизвестного телефонного номера электронным женским голосом поступило сообщение об угрозе минирования взлетно-посадочной полосы аэропорта Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

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Сотрудниками полиции были проведены необходимые мероприятия по отработке на предмет обнаружения взрывчатых устройств на взлетно-посадочной полосе, в здании аэропорта и прилегающей территории. К счастью — опасных предметов не было обнаружено. Эвакуация пассажиров не проводилась.

Уже на следующий день, утром в 08:45 в дежурную часть Крымского ЛУ МВД России на транспорте поступило аналогичное сообщение с угрозой минирования. В ходе нового обследования аэропорта Симферополь и прилегающей территории, кинологами – опасных предметов не обнаружено, эвакуация не проводилась. Аэропорт работает в штатном режиме.

На данный момент устанавливаются лица причастные к ложным сообщениям.

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