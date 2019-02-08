Из-за выявленных нарушений на «Керчьгортранс» завели уголовное дело

По факту выявленных нарушений в отношении муниципального унитарного предприятия «Керчьгортранс» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Во время прокурорской проверки на предприятии «Керчьгортранс» были обнаружены нарушения, а именно: непроведение технического осмотра троллейбусов, выпуск на линию технически неисправных транспортных средств, допуск водителя к управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Ранее глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН сообщил о проведении на МУП «Керчьгортранс» проверки с привлечением правоохранительных органов, по результатам которой будет дана оценка состояния автопарка и деятельности предприятия.