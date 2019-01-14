Из-за взрыва бытового газа в Ростовской области обрушилась часть дома: есть погибшие (ВИДЕО)

В многоквартирном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел хлопок бытового газа. Об этом со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС сообщает Риа Новости Крым.

Инцидент произошел утром в понедельник на последнем, девятом этаже дома №16 на улице Хабарова.

«На девятом этаже найден один погибший», — сообщили в МЧС.

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По предварительным оценкам пострадали пять человек. Также обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами, разрушены четыре квартиры. Спасатели эвакуировали 140 жильцов дома. Из-под завалов достали двухлетнего ребенка и его мать. По данным МЧС, под валами обрушившихся квартир могут находиться шесть человек.

Все экстренные службы направлены на место ЧП.

Из-за взрыва бытового газа в Ростовской области обрушилась часть дома: есть погибшие

Видео появится на сайте немного позже.

Фото взято из социальных сетей