Из-за загрязнения воздуха детей из Армянска отправили отдыхать в крымские санатории

Концентрация вредных веществ в воздухе в Армянске превысила допустимую норму. Об этом сообщил журналистам «Крым-24» глава Крыма Сергей АКСЁНОВ.

Дело в том, что с 23 августа жители города Армянска начали жаловаться на непонятный запах в воздухе, который вызывал першение в горле и раздражение слизистой оболочки носа. В связи с этим с 23 числа ежедневно всеми контрольными службами производились необходимые замеры воздуха, воды и почвы.

Читайте: В городе могут объвить ЧС: почти 4 000 керчан остались без воды

Выяснилось, что сегодня в связи с падением ночной температуры и увеличением дневной, впервые допустимая концентрация сернистого ангидрида, выброшенного с завода «Титан», крупнейшего в Восточной Европе производителя диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасса, каучука, резины, бумаги и других изделий, превысила норму.

«Сегодня прошло совещание с участием всех федеральных министерств и ведомств Крыма, в результате которого было принято решение приостановить работу завода «Титан» на две недели. Все сотрудники завода получат месячную заработную плату в полном объеме. Также все дети (дошкольники – вместе с мамами), проживающие в Армянске, будут временно вывезены из города в санатории Крыма уже с сегодняшнего дня», — рассказал Сергей АКСЁНОВ.

Создан оперативный штаб. При этом оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет.

Читайте: Прошла проверка качества морской воды в Крыму

Сергей Валерьевич призывает граждан не сеять панику, так как на данный момент здоровью и жизни граждан ничего не угрожает.

Все операции будут производиться за счет государства.

Дополнительная информация будет размещена на портале правительства Республики Крым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.