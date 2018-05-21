Изменен тариф на водоснабжение

Цена на водоснабжение с 1 июня изменится.

По сообщению «Воды Крыма», тариф за услуги водоснабжения и водоотведения для населения с учётом НДС составляет:

С 01 июня 2018г. по 31 декабря 2018г.: 1м3 воды – 31,55 руб

1м3 стоков – 29,96 руб.

Итого: 61,51руб.



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Керченский филиал «Воды Крыма» просит во избежание некорректных начислений за услуги до 30 числа каждого месяца сообщать фактические показания установленных приборов учёта воды по телефонам: 6-47-47, +7(978)797-03-81

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