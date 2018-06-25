Изменен тариф на воду в Керчи с 1 июля

ГУП РК «Вода Крыма» информирует об изменении тарифа на водоснабжение и водоотведение с 1 июля.
С 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы на услуги с НДС для населения следующие:
- Водоснабжение — 31,55 руб/м3
- Водоотведение — 28,84 руб/м3
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Тариф на услуги без НДС для прочих потребителей и бюджетных учреждений:
- Водоснабжение — 34,82 руб/м3
- Водоотведение — 34,63 руб/м3.
Для населения села Войково тариф на водоснабжение составит 31,55 руб/м3.
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