Изменена схема движения по трассе Керчь-Симферополь

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, Государственный комитет дорожного хозяйства предпринимает дополнительные меры для минимизации регулярных затруднений движения автотранспорта на дороге Керчь – Симферополь, прежде всего в районе Феодосии. В связи с чем, с 1 августа вводится новая схема организации дорожного движения. Об этом стало известно от пресс-службы Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым.

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Существующая дорожная сеть Крыма в этом летнем сезоне испытывает дополнительные нагрузки. С одной стороны, в связи с тем, что автомобильный поток на курорты полуострова увеличился в разы по сравнению с предыдущим годом. Автодорожная часть Крымского моста сдана со значительным опережением графика и за 2,5 месяца мостом воспользовалось столько же легковых автомобилей и автобусов, сколько перевезла Керченская паромная переправа за весь 2017 год.

С началом высокого курортного сезона отмечается стремительный рост трафика через мост. Так, с начала июля интенсивность выросла почти на 45% в сравнении с июнем и составляет в среднем более 23 тысяч автомобилей ежесуточно в обе стороны. При этом количество машин, направляющихся в Крым существенно превышает количество машин, двигающихся в обратном направлении. Весь этот трафик лег в первую очередь на дорогу Керчь – Симферополь.

Одновременно в Республике Крым в настоящее время идут масштабные стройки автомобильных дорог. Прежде всего, это реализация проекта строительства скоростной трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя, которая станет основой новой дорожной сети Крыма. Стройка ведется в соответствии с графиком госконтракта и в круглосуточном режиме.

В краткосрочной перспективе нагрузка на маршруте Керчь – Симферополь будет снижена после открытия движения по «Тавриде» в 2-полосном исполнении в декабре этого года. В том числе до конца 2018 года планируется открыть движение по 10 новым транспортным развязкам. Запуск первой очереди «Тавриды» и развязок позволит снять транспортную напряженность в районе Феодосии, где пробки формируются из-за перегруженности существующей автодороги «Керчь – Феодосия – Симферополь» при проезде поселков Приморское и Береговое. Начало движения по «Тавриде» позволит также значительно уменьшить количество автомобилей в районе Старого Крыма, Белогорска и подъезда к Симферополю. На сегодняшний день общая готовность «Тавриды» составляет 35 %. На первой очереди строительства от Керчи до Симферополя (190 км) уложено почти 100 км асфальтобетона в двухполосном исполнении.

В настоящее время власти Крыма предпринимают дополнительные меры, чтобы минимизировать регулярные затруднения движения автотранспорта, в первую очередь в районе Феодосии. Совместно с Министерством транспорта, администрацией г. Феодосия и ГИБДД реализуется новая схема движения автотранспорта, в связи с чем с 1 августа вводится временное ограничение движения грузового транспорта в дневное время от Батального до Первомайского.

ГУП РК «Крымавтодор» дано поручение обеспечить необходимую проезжаемость для грузового автотранспорта дороги, предназначенной для объезда: г. Феодосия – п. Владиславовка – с. Каменское – с. Семисотка – с. Батальное. Изготовлены и до 1 августа будут установлены соответствующие информационные панно и знаки.

В свою очередь, Министерство транспорта РК и администрация г. Феодосии проинформируют пассажирских перевозчиков об изменениях междугородних пассажирских маршрутов, с учетом запрещения левых поворотов с ул. Федько и ул. Дружбы. Кроме того, администрацией города Феодосия и ГИБДД будет организована эвакуация припаркованных в не положенных местах автомобилей на данных участках дороги.

Напомним, что ранее Госкомитет дорожного хозяйства Крыма проинформировал через средства массовой информации и разместил на официальном сайте ведомства информацию об ограничении движения для всех грузовых транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн, в период с 15 августа по 15 сентября 2018 года с 10:00 до 22:00 часов

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