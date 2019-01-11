Изменения для автомобилистов в 2019 году

Страхование, ПДД и цены на топливо.

В 2019 году в силу вступило в силу указание Центробанка РФ о расширении тарифного коридора в ОСАГО, для автошкол теперь работает единый реестр, единая база появилась и у автомобилей, которые только выходят с конвейера.

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Увеличились акцизы на топливо, изменятся и некоторые пункты в ПДД, тарифы на эвакуацию. Подробнее читайте в этой статье.

Изменения в системе ОСАГО в 2019 году. Страхование

С 9 января 2019 года в силу вступило указание центробанка РФ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз. Теперь диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц составляет 2746-4942 рублей.

Произошли изменения в разделении водителей на категории по стажу и возрасту. Для водителей 16-21 лет со стажем управления автомобилем до двух лет увеличивается максимальный коэффициент — до 1,87 с 1,8, также с 1,8 до 1,87 увеличивается коэффициент для полисов «мультидрайв» (без ограничения числа допущенных к управлению водителей).

Новая система страхования предусматривает скидку на стоимость полиса за стаж.

Полная стоимость страхового полиса, как и прежде зависит от ставки по региону, а также самого ТС.

Цены на бензин в 2019 году

Правительством принято решение снова поднять акцизу на дизельное топливо и бензин на 2 700 руб. и 3 700 руб на тонну соответственно. При этом обещают, что это не отразится на стоимость топлива для потребителей.

«Несмотря на повышение акцизов, на АЗС скачка цен не будет. Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — заверил вице-премьер Дмитрий КОЗАК.

Стоимость эвакуации нарушителей ПДД в 2019 году

В этом году в Крыму изменилась стоимость работы эвакуатора, который забирает автомобили нарушителей. С 1 января 2019 года тариф на перемещение по Республике Крым составил 2023 рубля, по Симферополю — 2792 рубля, в Ялте – 2300 рублей, в Алуште – 2843 рубля. Стоимость хранения автомобилей категории В, D массой до 3,5 тонн составила от 26 до 92 рублей за час хранения

Керчи это нововведение пока не коснулось.

Изменения в системе штрафов в 2019 году

С 1 января 2019 года значительно ужесточается контроль за проведением техосмотра. Но в законопроекте о денежной ответственности за такие нарушения значится, что нововведения вступят в силу спустя год после опубликования. таким образом, новые штрафы за техосмотр могут появится только к концу 2019 года. В их числе:

2000 руб. за вождение авто без диагностической карты (заключения на разрешение или запрет эксплуатации). Ее наличие будут контролировать автоматические камеры, а санкция может применяться ежесуточно.

До 10 000 руб. операторам ТО (для должностных лиц) или до 300 000 руб. для юрлиц за оформление диагностических карт без реального осмотра авто или при выявлении недопустимых нарушений. При повторных нарушениях специалиста ждет дисквалификация, а для компании сумма взыскания возрастает до 500 000.

До 10 000 руб. для должностных лиц за передачу в базы данных сведений о ложном проведении ТО.

До 300 000 руб. или арест до 6 месяцев для специалистов в случае незаконного проведения ТО (без соответствующей аккредитации).