Изменилась стоимость билетов на рейсовые автобусы проходящие по Крымскому мосту?

С 1 июня изменилась стоимость билетов на рейсовые автобусы из Керчи в Краснодарский край. Единая цена билета не установлена.

С момента запуска движения по Крымскому мосту рейсовые автобусы из Крыма следовали в Краснодарский край миную паромную переправу. При этом цена билета оставалась прежней, так как у перевозчиков еще действовал контракт с Морской транспортной дирекцией.

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Сегодня журналисты КерчьИНФО узнали, что стоимость билетов значительно снизилась, но не на все рейсы.

«Билет от Керчи до Краснодара стоит от 500 до 1000 рублей. Все зависит от конкретного перевозчика», — ответили нам на кассе керченского автовокзала.

Ранее стоимость билета по маршруту из Керчи до Краснодара через паромную переправу стоил около 1000 рублей. По какой причине некоторые перевозчики так и не снизили цену — можно только догадываться. В расписании не указывается стоимость билета от конкретного перевозчика.

В социальной сети керчане обсуждают тему стоимости проезда и отмечают, что цена билета из Краснодарского края в Керчь еще не изменилась.

«По ходу на вокзале Краснодара не в курсе, что мы едем по мосту, билеты так и продают по старой цене, из Керчи билеты стали дешевле на 300р», -пишут в керчане в городском паблике.

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