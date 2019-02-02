Изменилась схема движения автобусов по трассе «Таврида» (ФОТО)

Жителям и гостям Крыма необходимо руководствоваться новыми схемами организации движения автобусов.

Ещё в середине января в связи с пуском движения по первой очереди автомобильной дороги «Таврида» изменились схемы движения междугородних автобусов в населенных пунктах Луговое, Батальное, Ерофеево. Об этом сообщает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В соответствии с новой схемой организации движения, автобусы заезжают в село Луговое в районе пересечения трассы «Таврида» с дорогой на Ильичево и возвращаются на трассу. В данном населенном пункте предусмотрена одна автобусная остановка.

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Для населенных пунктов Батальное и Ерофеево утверждена следующая схема движения: автобусы, следующие в направлении Керчи, заезжают в село Батальное и по старой трассе двигаются до села Ерофеево. В Батальном предусмотрены две остановки автобусов, а в Ерофеево – одна. Автобусы, следующие в направлении Симферополя, заезжают в село Ерофеево и так же по старой трассе двигаются в Батальное и далее по трассе «Таврида».

Изменилась схема движения автобусов по трассе «Таврида»