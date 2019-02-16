Изменилась схема движения по трассе Симферополь-Армянск (ФОТО)

С сегодняшнего дня движение по направлению Симферополь-Армянск будет осуществляться по новому участку дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

С 16 февраля 2019 года в связи с необходимостью проведения работ по реконструкции участка дороги будет изменена схема движения.

«В связи с необходимостью проведения работ по реконструкции участка дороги на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Красноперекопск – Армянск – граница с Украиной (км 108+000 – км 111+000)» будет осуществлено переключение движения на вновь построенный участок автомобильной дороги», — рассказывают в пресс-службе.

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Служба автомобильных дорог Крыма призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим, быть внимательными и руководствоваться новой схемой организации дорожного движения и знаками, установленными на этом участке.

Изменилась схема движения по участку Симферополь-Армянск