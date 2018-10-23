Изменился адрес приема документов для оказания материальной помощи семьям, пострадавшим в результате трагедии

Продолжается прием документов для оформления материальной помощи погибшим и пострадавшим в трагедии в керченском колледже.

Ранее в администрации города Керчь был создан пункт по сбору документов для оказания материальной помощи погибшим и пострадавшим в результате трагических событий в политехническом колледже. На сегодняшний день прием документов продолжается, однако изменился адрес.

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Прием документов осуществляется по адресу: ул. Кирова, д. 5, каб. 103 с 8:00 до 18:00, ежедневно, без выходных.

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