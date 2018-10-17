Изобрели самый необычный способ прокатиться по «Тавриде» (ФОТО)

Строители крымской трассы представили новый симулятор.

Виртуальный тур по строящейся трассе «Таврида» можно совершить благодаря симулятору. Проект представлен на выставке «Дороги-2018» в Казани. Об этом сообщил Крыминформу пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий НАЗАРОВ.

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«Главный объект экспозиции – это модель автомобиля, на котором можно совершить виртуальный тур по трассе «Таврида». Человек садится за руль, надевает VR очки, знакомится с основными данными о трассе, получает общую информацию и самостоятельно совершает поездку», – рассказал НАЗАРОВ.

Кроме того, в рамках виртуального тура можно подняться над трассой и с помощью «коптера» посмотреть на нее сверху. Таким образом любой желающий может проехать или пролететь по всей будущей трассе, используя развязки, парковочные карманы и так далее.

Трасса «Таврида» – основной объект экспозиции «ВАД» на выставке в Казани, поскольку этот проект в компании считают приоритетным. На стенде можно также ознакомиться с историей строительства трассы, узнать ее технические характеристики, посмотреть фотографии и презентационный ролик.

В таком виде «Таврида» представлена впервые. В дальнейшем подрядчик намерен продемонстрировать симулятор на ноябрьской транспортной выставке в Москве и не только.

Изобрели самый необычный способ прокатиться по «Тавриде»

Фото: пресс-служба крымского строительного управления АО «ВАД»

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