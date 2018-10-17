Изобрели самый необычный способ прокатиться по «Тавриде» (ФОТО)

Изобрели самый необычный способ прокатиться по «Тавриде» (ФОТО)

Строители крымской трассы представили новый симулятор.

Виртуальный тур по строящейся трассе «Таврида» можно совершить благодаря симулятору. Проект представлен на выставке «Дороги-2018» в Казани. Об этом сообщил Крыминформу пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий НАЗАРОВ.

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«Главный объект экспозиции – это модель автомобиля, на котором можно совершить виртуальный тур по трассе «Таврида». Человек садится за руль, надевает VR очки, знакомится с основными данными о трассе, получает общую информацию и самостоятельно совершает поездку», – рассказал НАЗАРОВ.

Кроме того, в рамках виртуального тура можно подняться над трассой и с помощью «коптера» посмотреть на нее сверху. Таким образом любой желающий может проехать или пролететь по всей будущей трассе, используя развязки, парковочные карманы и так далее.

Трасса «Таврида» – основной объект экспозиции «ВАД» на выставке в Казани, поскольку этот проект в компании считают приоритетным. На стенде можно также ознакомиться с историей строительства трассы, узнать ее технические характеристики, посмотреть фотографии и презентационный ролик.

В таком виде «Таврида» представлена впервые. В дальнейшем подрядчик намерен продемонстрировать симулятор на ноябрьской транспортной выставке в Москве и не только.

Изобрели самый необычный способ прокатиться по «Тавриде»

Фото: пресс-служба крымского строительного управления АО «ВАД»

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