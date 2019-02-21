Известные актеры Голливуда снимутся в фильме о Керчи

Дольф ЛУНДГРЕН принял приглашение сняться сразу в двух фильмах «Аджимушкай» и «Маска» из военной трилогии Александра БЕЛАНОВА «Приговоренные к подвигу».

Об этом сообщил Александр БЕЛАНОВ на своей официальной странице в социальной сети:

«Сейчас звезда Голливуда знакомится со сценариями, с ролью начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана — главного антагониста в военном блокбастере «Аджимушкай». Дольф прекрасно понимает, что ему придётся играть слугу Дьявола, мировое Зло… Актёра это не пугает».

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Актер хорошо знаком с историей обороны Аджимушкая. Он интересовался этим ранее и читал много литературы.

Александр сообщает, что роль любимой актрисы Гитлера, кинодивы Ольги Чеховой в военной драме «Маска», предложена еще одной актрисе Голливуда, рожденной в СССР.