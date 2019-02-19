К 23 февраля в Керчи организуют выставку военной техники

Запланировано проведение выставки военной техники, вооружения и показательные выступления военнослужащих.

Мероприятия пройдут при содействии воинской части в/ч 98546 (железнодорожный батальон) и ОМОН г. Керчь Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

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Администрация города Керчи приглашает всех желающих посетить вышеуказанные мероприятия, которые будут проведены:

22 февраля 2019 г. 13.00-14.00. на площадке и в фойе Дворца культуры Корабел (г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 89) — выставка военной техники и вооружения.

23 февраля 2019 г. 10.00-11.00 на территории МБУ ДО «Детско-юношеский клуб физической подготовки» (г. Керчь, ул. Маршала Еременко, 9) — показательные выступления военнослужащих.