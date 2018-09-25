К концу года в Керчи обещают демонтировать старые аварийные аттракционы

К концу года в Керчи демонтируют аварийные аттракционы и думают об установке на территории города нового колеса обозрения.

Директор муниципального унитарного предприятия городского округа Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Роман БОБРОВ сообщил, что скоро будет производится демонтаж аттракционов в городе.

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«Первое что мы должны сделать – освободить территорию, так как любому инвестору, которого мы пригласим для установки новых объектов, будет интересно посмотреть на территорию, с которой ему придется работать. В ближайшее время будет объявлен конкурс на то, чтобы демонтировать аттракционы».

Он считает, что экспонаты, находящиеся в аварийном состоянии, хранить на городской набережной нецелесообразно.

«Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» обещает демонтировать аварийные аттракционы в городе к концу этого года.

Кроме того, Роман Александрович отметил, что поступало уже 2 или 3 предложения по размещению нового колеса обозрения. Одно из предприятий предлагает разместить в городе колесо обозрения высотой в 80 метров (нынешнее составляет 25 метров), которое будет носить звание одного из крупнейших в России.

Однако, пока об этом говорить рано, так как сначала должна быть проделана огромная работа по демонтажу старых аттракционов, а затем — формированию четкого земельного участка, на котором можно было бы разместить объект.

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