К концу года в Керчи улучшится мобильная связь

К концу 2018 года в Крыму появится больше базовых станций, которые улучшат мобильную связь. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр внутренней политики информации и связи Республики Крым Сергей ЗЫРЬЯНОВ.

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По словам министра, на сегодняшний день самые большие проблемы со связью испытывают восточные регионы, в том числе и Керчь.

«В конце прошлого года наш основной оператор мобильной связи – «К-Телеком» – закупил 150 комплектов для модернизации базовых станций. Эта модернизация должна была происходить до конца 2018 года, чтобы завершить ее к открытию Крымского моста. Но мост был введен в эксплуатацию уже в мае этого года. Компания не успевала за темпами этого строительства. Из этих 150 комплектов было установлено только 80. Емкостей наших базовых станций пока не хватает для обработки и передачи данных в том количестве, в котором они сейчас поступают», – пояснил министр.

Глава Мининформа заверил, что в ближайшее время в проблемных местах региона будут построены дополнительные базовые станции.

«В прошлом году было заключено инвестиционное соглашение на улучшение качества связи на Южном берегу Крыма. По этому соглашению планируется построить 15 базовых станций в Крыму, а также 5 – в Севастополе. В 2018 году — начале 2019 года они начнут работать», – рассказал министр.

Им также было отмечено, что в течение нескольких недель планируется закончить процедуру подключения к электричеству двух станций в Керчи и по одной – в Алуште и Сакском районе.

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