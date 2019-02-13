К Крымскому мосту достроят дорогу для велосипедистов?

Неудачная шутка или «как разрушить мечту велосипедиста»?

Сатирическое издание ИА «Панорама» публикует шокирующую новость:

«С целью повышения посещения Крыма туристами в возрасте 18-25 лет правительством региона было принято решение о строительстве третьей очереди Крымского моста, предназначенной для велосипедистов».

Читайте: На железнодорожной части Крымского моста ставят шумозащитные экраны и стойки освещения (ФОТО и ВИДЕО)

Юмористы даже придумали по такому случаю специальную федеральную программу «КрымХипстер-2025», в рамках которой задумали реализовать такой проект. Авторы так размечтались и сделали Крым центром молодежного туризма:

«Уже на самом полуострове велодорожки проложат к основным туристическим местам. По всему пути следования откроют кофейни и барбершопы. Крым славится своей лавандой, поэтому мы решили позиционировать наш полуостров как место, где готовят потрясающе вкусный лавандовый раф».

Кто-то посмеялся над этой шуткой, а вот многие велосипедисты расстроились. Наличие отдельной зоны для поездок на велосипеде из Крыма на Кубань и обратно.