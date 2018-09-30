К отопительному сезону в Крыму готово 90% жилищного фонда

Недавно в Крыму состоялось совещание по вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

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В ходе данного совещания представители муниципальных образований рассказали о готовности регионов Крыма к отопительному сезону. Так, в республике обеспечена готовность 95% котельных, 93% тепловых сетей, 98% водопроводных сетей, 90% жилищного фонда.

«Высокий результат в подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов стал возможным благодаря стратегическому планированию и системной работе Совета Министров Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК, Государственного совета РК, глав муниципальных образований полуострова, депутатов всех уровней, общественных деятелей и активных граждан», – отметил Виталий ГЛОТОВ.

На совещании также рассказали, что уже на сегодняшний день объекты здравоохранения и образования готовы намного лучше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Сегодня вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду имеет не столько количественный, сколько качественный характер. Нас интересует каждый детский сад, школа, больница или жилой дом. По данным предыдущего года, нам известно, что во многих заведениях не соблюдался температурный режим. И это нужно коренным образом исправлять», – отметил Виталий ГЛОТОВ.

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