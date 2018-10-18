К станции переливания крови в Керчи продолжают приходить люди (ВИДЕО)

По состоянию на 9 утра, возле станции переливания крови в Керчи людей, желающих помочь пострадавшим, было больше 20.
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К уже желающим помочь приходят всё новые и новые люди. Все они хотят сдать кровь для пострадавшим в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже.
КерчьИНФО напоминает, что сегодня в память погибшим в массовом убийстве состоялось торжественное возложение цветов. В 09:30 напротив второго корпуса Керченского политехнического колледжа началась акция «зажги свечу памяти».