К участникам факельной эстафеты «Бег Мира» присоединились керчане

Сегодня в Керчи финишировала Международная факельная эстафета «Бег мира». К пробегу присоединились керченские спортсмены легкоатлеты, юные воспитанники Керченской Городской Федерации Айкидо «Андзэн» под руководством Президента Федерации Сергея КУШНАРЕВА, тренер Надежда КУШНАРЕВА, ученики школы №4, студенты КГМТНУ, СМТ, студенты Керченского Политехнического Колледжа и Медицинского Колледжа, представители ФК «Океан», воспитанники Туристско-краеведческого центра «Киммерия» и просто любители бега. Самым старшим участком эстафеты стал керчанин Владимир МЕЛЬНИК. Свой пробег Владимир совершил босиком.

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Забег стартовал в начале улицы Ленина и завершился в сквере Мира. Затем у ступеней театра им. Пушкина состоялся концерт и в небо были выпущены голуби, птицы — символ мира и чистоты.

Цель факельной эстафеты «Бег Мира» — развитие и поддержание культуры мира на нашей Земле. Факел мира побывал на 6 континентах, посетил Антарктиду, покорил Эльбрус и увидел орбитальную станцию «Мир».

Международная факельная эстафета «Бег мира».Фото

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