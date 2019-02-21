К весне в Керчи закроют одну больницу

Еще одна больница в Керчи находится в непригодном состоянии. Принято решение о закрытие медицинского учреждения к весне этого года. Об этом сообщил на совещании министр здравовохранения РК Александр ГОЛЕНКО.

«В больнице в Костырино очень много проблем. Чтобы привести ее в пригодное состояние, нужно затратить очень много средств. Принимать на баланс медицинское учреждение никто не хочет — ни администрации города Керчи, ни Ленинский район. Принято решение ее закрыть», — отметил министр здравоохранения.

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Также в ходе совещания Александр ГОЛЕНКО сообщил, что в Керчи на данный момент закрыта поликлиника №2, находящаяся в аварийном состоянии.