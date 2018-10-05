К юбилею Эльтигенского десанта в Героевке установят памятный знак

Жители Героевки установят поклонный крест в честь героев Эльтигена. Об этом рассказал журналистам КерчьИНФО председатель ТОС «Эльтиген» Юрий КОВАЛЕНКО.

Памятный знак должен появиться в Героевке к 1 ноября, 75-ой годовщине высадки эльтигенского десанта. Он будет установлен левее памятника героям Эльтигена «Паруса», возле дота.

«Здесь обязательно должен стоять поклонный крест. В этой земле, всего на полутора километрах площади нашли свое последнее пристанище 60 Героев Советского Союза, что является беспрецедентным случаем в истории ВОВ», — отметил Юрий КОВАЛЕНКО.

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Крест будет 6 метров в высоту, и 3 метра в ширину. Памятный знак будет установлен таким образом, чтобы его было видно проходящим по Керченскому проливу судам.

Идея установить памятный знак героям ВОВ принадлежит жителям села Героевское. Инициативу сельчан поддержали керченские власти и общественные организации. В данный момент сбор средств на изготовление и установку памятника продолжается.

ТОС «Эльтиген» и жители села Героевское приглашают всех желающих принять участие в сборе средств.

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