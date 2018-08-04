«Кабуто»: новый суши-бар в Керчи с хорошей историей

Мода на японскую кухню не проходит, и в Керчи открываются новые заведения, которые хотят порадовать ценителей суши и ролов фирменными и качественными блюдами. Сайт КерчьИНФО рекомендует новое заведение города, которое еще не открывшись заставило говорить о себе. Встречайте — новый суши-бар в Керчи со славной историей «Кабуто»!

Хозяевами нового суши-бара стали работники бывшей доставки еды «Калифорния». Ребята, не покладая рук, трудились на старом месте работы, зарабатывая уважение и хорошие отзывы поклонников японской еды и пиццы, пока предприятие не закрылось. Не откладывая дело в долгие ящик, «калифорнийцы» решили сделать ребрендинг старого заведения и открыли свой суши-бар в Керчи.

«Кабуто» — это стильное заведение, в котором можно уютно присесть и полакомиться традиционными японскими блюдами, салатами, пиццей, десертами, а также любое блюдо меню можно заказать на дом. Быстрее запишите номер телефона доставки суши-бара «Кабуто» 8 (978) 944-17-77 и звоните, чтобы самим убедиться в том, насколько вкусно готовят, быстро и аккуратно доставляют еду в этом заведении!

Выгодное месторасположение (ул. Советская, 26, рядом с кинотеатром «Украина») наверняка сделают этот суши-бар самым популярными и посещаемым в Керчи. Надеемся, что теперь у многих керчан пропадет вопрос: «Где заказать суши в Керчи».

Приятная прохлада в зале, продуманный интерьер и красивый фирменный логотип — доисторический моллюск, стилизованная раковина которого украшает барную стойку суши-бара — все это забота и внимание о посетителях.

Не упустите возможность стать первыми, кто попробует самые вкусные суши города в «Кабуто»!

Новый суши-бар в Керчи «Кабуто». Фото

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