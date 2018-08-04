Качественная мебель — основа уюта и стиля вашего дома

Если вы решили преобразить свое жилище или даже создать его с нуля, изменив в доме или квартире абсолютно все, одним из первых перед вами встанет вопрос о выборе мебели.

Как же подобрать такую мебель, которая будет радовать вас долгие годы, а не только первую неделю после покупки? Главное правило — качество и надежность.

К сожалению, большинство продавцов мебели в Керчи предложат вам шкафы, тумбочки и кровати из производящего все, от карандашей до космических кораблей, Китая. Но при всем уважении к этой стране, надежность и долговечность таких товаров вызывает некоторые сомнения…

Так как же быть? Ответ прост: искать мебель, изготовленную по европейским стандартам и из прочных качественных материалов.

Найти ее оказалось проще простого — в магазине «Командор-Керчь» на Свердлова, 11.

Именно там продают и делают на заказ шкафы, кухни, межкомнатные двери и многое другое по официальной лицензии Торгового Дома «Командор» — крупнейшего и надежнейшего производителя мебели из канадских и европейских комплектующих.

Выбирая мебель «Командор», вы выбираете качество, функциональность, долговечность и неповторимый стиль, который сделает ваш дом особенным.

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