Качи-Кальон: что? где? когда?

«Я бегу сквозь лес, чтобы успеть увидеть закат. Внезапно ветки заканчиваются, и передо мной открывается вид, от которого дух захватывает. И чашка горячего кофе с красивейшим видом на долину и горы. Это нереально. Приезжайте».

Так произошло мое знакомство с Качи- Кальоном. От увиденного «снесло башку» так, что потом он мне снился несколько месяцев.

От воспоминаний до сих пор перехватывает дыхание (хотя посещаем это место регулярно), перестаю видеть и слышать, что происходит вокруг, перед глазами – Качи- Кальон в закатном свете — могущественный, величественный, загадочный и невероятно красивый.

Качи-Кальон — крымский средневековый пещерный монастырь, расположенный в долине реки Качи. Он находится в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай — Синапное между сёлами Предущельное и Баштановка Бахчисарайского района Крыма. Период развития и расцвета Качи-Кальона приходится на VI—XVIII века. Сейчас город входит в Бахчисарайский историко-культурный заповедник. В Российской Федерации является объектом культурного наследия федерального значения.

Пещерный город Качи-Кальон возле села Предущельное вмещал в себя много отшельнических пещер, несколько храмов и целый ряд сугубо «гражданских» построек. Уникальный Бисерный храм в монастыре Анастасии, судя по историческим и археологическим сведениям, появился здесь, вероятно, в VIII веке, его создали беглые из Византии монахи. Это был период иконоборчества – когда внутри церкви происходили важные перемены, поддержанные далеко не всеми ее последователями. Комплекс просуществовал в Качи-Кальон без малого тысячу лет и был известен далеко за пределами Крыма.

Более углубленно об истории Пещерного Города и Монастыря можно прочитать в доступных источниках в интернете.

Как добраться?

На автомобиле: с трассы Бахчисарай –Севастополь повернуть на село Предущельное или Баштановка. Далее: 1) на вершину (44.695179, 33.887541) – поворот налево с дороги за Домом Культуры в селе Предущельное (можно проложить маршрут в навигаторе на Храм Святой Анастасии); 2) к подножию – двигаться прямо, по левой стороне будет видно указатели на Стоянку древних людей, дальше видно тропы, по которым можно подняться наверх пешком и в пещеры. Кстати, дорога подойдет не для всех машин (каменистый проселок).

с трассы Бахчисарай –Севастополь повернуть на село Предущельное или Баштановка. Далее: 1) на вершину (44.695179, 33.887541) – поворот налево с дороги за Домом Культуры в селе Предущельное (можно проложить маршрут в навигаторе на Храм Святой Анастасии); 2) к подножию – двигаться прямо, по левой стороне будет видно указатели на Стоянку древних людей, дальше видно тропы, по которым можно подняться наверх пешком и в пещеры. Кстати, дорога подойдет не для всех машин (каменистый проселок). На общественном транспорте: от Симферополя или Бахчисарая до населенного пункта Предущельное или Баштановка. Далее — читай выше.

Рекомендуем брать пледы, еду, чай/кофе/шампанское, одежду для фотосессий, коврики для занятия йогой и медитаций, ведь Качи-Кальон — очень сильное энергетически место .

Также можно добраться с нами на внедорожнике, завозим почти к краю.

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