Как будет работать общественный транспорт Керчи в новогодние и рождественские праздники?

До Нового года осталось всего 5 дней. Жители и гости нашего города полным ходом готовятся отмечать долгожданный праздник. Даже городской пассажирский транспорт в новогодние и рождественские праздники порадует керчан.

Администрация Керчи сообщает, что работа городского пассажирского транспорта в новогодние и рождественские праздники с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года будет организована следующим образом:

Водители частного автотранспорта 31 декабря будут трудиться до 23:00, а в первый день 2019 года, 1 января — в соответствии с расписаниями.

Электротранспорт 31 декабря будет возить керчан до 22:00, а с 2 по 8 января 2019 года по расписанию воскресного дня. 1 января — выходной.

Муниципальный автотранспорт 31 декабря будет работать до 00:00, а 1 января 2019 года — в соответствии с расписаниями.

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Кроме того, в новогоднюю ночь будет организован подвоз жителей к новогодним ёлкам в районы Аршинцево, Войкова и на площадь Ленина. Работа будет организована по следующему расписанию:

Маршрут № 5:

Отправление с упр. ЖРК — Автовокзал: 23:36; 00:30; 01:00; 01:30; 02:00; 02:30.

Отправление с Автовокзала — упр. ЖРК: 23:43; 00:00; 00:30; 01:00; 01:30; 02:00; 02:30; 03:00.

Отправление пл. Ленина — упр. ЖРК: 03:10.

Отправление пл. Ленина — Автовокзал: 03:10.

Отправление с упр. ЖРК — Автовокзал: 23:36; 00:30; 01:00; 01:30; 02:00; 02:30. Отправление с Автовокзала — упр. ЖРК: 23:43; 00:00; 00:30; 01:00; 01:30; 02:00; 02:30; 03:00. Отправление пл. Ленина — упр. ЖРК: 03:10. Отправление пл. Ленина — Автовокзал: 03:10. Маршрут № 1:

Отправление с Порт-Крым — Автовокзал: 23:55; 00:30; 01:00; 01:30; 02:00; 02:30.

Отправление с Автовокзала — Порт-Крым: 23:50; 00:30; 01:00; 01:30; 02:00; 02:30; 03:20.

Отправление с ост. Казакова — Порт-Крым: 02:50.

Отправление с ост. Казакова — Автовокзал: 02:50.