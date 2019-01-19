Как будет выглядеть Крымский мост в конце 2019 года? (ФОТО)

Крымский мост — это не только важнейшее инфраструктурное сооружение Крыма, но и объект, которым можно любоваться целую вечность. Он впечатляет своими размерами и красотой.

Совсем недавно местные жители наблюдали лишь морскую гладь у берегов Керченского полуострова, но за несколько лет все изменилось. Мысль о том, за какой короткий период был построен мост, поражает, а понимание того, что мы все стали свидетелями важнейшего исторического события, приводит в восторг.

Днём и ночью мы любуемся красотами Крымского моста. Когда же, наконец, он будет полностью подсвечен?

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Ведущая макетная студия Санкт-Петербурга «Амадео» по заказу компании «Гипростроймост», которая спроектировала сооружение, изготовила четыре макета. Самый интересный из них — это арки с опорами и подсвеченными сваями, уходящими в море. Макеты установлены в офисе дирекции строительства в Крыму.

Крымский мост — один из крупнейших мостов в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Как будет выглядеть Крымский мост в конце 2019 года?

Фото: АМАДЕО — ведущая макетная студия СПб