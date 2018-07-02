Как долго Керчь будут «украшать» котлованы и трубы?

Проблемы системы водоснабжения в Керчи и их решение. Как долго город будут «украшать» ямы и огромные трубы?

Керчане жалуются на многочисленные разрытые котлованы по улицам города и огромные черные трубы, которые должны стать частью системы водоснабжения.

Журналисты КерчьИНФО выяснили, как долго будут продолжаться работы, что они из себя представляет и к чему стоит готовиться.

«Это Федеральная целевая программа по строительству разводящих сетей в Керчи. Она предусматривает прокладку 21-км новых сетей. Диаметр от 300 мм до 800мм. Предусматривается строительство 133 распределительных камер. Это железобетонные камеры, в которые будут эти трубопроводы входить, там будет устроена система задвижек распределения этой воды и раздачи ее в разных направлениях. Первая точка — район Стройгородка. Там у нас есть резервуары накопительные, которые будут подключены к новой системе. Дальше движемся в сторону центра города — выходим на улицу Мирошника, по улице Полевой, заходим на улицу Ворошилова, по ней уходим в сторону Аршинцево, идем по улице Орджоникидзе. Здесь разводящие водоводы будут заново построены. То есть это даже не капитальный ремонт. Это строительство нового водовода», — рассказал заместитель главы Керченской администрации Евгений АДАМЕНКО.

Из 133 камер сегодня выполнено 93. Все проходы под существующими дорогами выполняются методом прокола.Специальная установка горизонтального направленного бурения делает прокол. Выполняется котлован, в нем выливается новая железобетонная камера, где будут соединяться водоотводы. Это те самые разрытые ямы по всем у городу, которые сегодня обсуждают керчане.

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Следующий этап строительства — траншеи для прокладки труб. Общая протяженность — 21 км. К сожалению и такие неудобства тоже придется пережить.

«Мы понимаем, как смотрятся эти трубы и котлованы. Понимаем, как будут выглядеть траншеи, с учетом диаметра труб. Но это огромная работа, которую необходимо сделать».

Срок окончания данных работ — апрель 2019 года. Подрядчик должен все работы выполнить и восстановить дорожное покрытие.

«Проектом предусмотрено финансирование восстановительных работ, но эти работы будут выполнены в минимальном объеме. В некоторых местах даже придется убирать деревья».

После того, как закончатся работы по строительству разводящих сетей по улице Орджоникидзе будет произведен ремонт тротуарных дорожек. Как мы уже сообщали раннее, они будут выполнены по обе стороны дороги плиткой, которую сегодня керчане видят в Молодежном парке.

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