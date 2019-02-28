Как формируется тариф на отопление в Керчи?

За что еще платят керчане помимо самого тепла?

Начальник контрольно-ревизионного управления Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Елена НАРИЖНАЯ и главный консультант управления Константин СЛАЩЁВ пояснили, как формируется тариф на отопление в Керчи и Крыму и его обоснование цены:

«Зачастую в Крыму тарифы выше чем в северных регионах. Это вызвано тем, что тариф у нас устанавливается методом экономически обоснованных затрат и мы включаем все затраты предприятия. Сюда входит заработная плата, амортизация, затраты на топливо. Они сопоставимы с затратами других регионов. Делим эти затраты на отпуск тепловой энергии. За счет того что у нас тёплый регион, отпуск тепловой энергии у нас значительно ниж,е чем в той же Сибири или в Москве. Именно из-за этого наш тариф получается значительно выше — затраты сопоставимы но в знаменателе стоит отпуск тепловой энергии, а он меньше»- поясняет Елена НАРИЖНАЯ.

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Константин СЛАЩЁВ разъяснил, что плата за тепловую энергию формируется не только за счёт тарифа. Отсюда возникает вопрос жителей почему цена за отопление одного и того же месяца предшествующего года и данного разнится чуть ли не в два раза. Дело в том, что плата за теплоснабжения складывается из тарифа за тепловую энергию и плюс идёт расчёт за коммунальные услуги. То есть тариф который устанавливает комитет — это тариф на коммунальный ресурс то есть цена за одну гигакалорию.

Отсюда идут бесконечные спорты — предприятия говорят, что им не хватает денег на изоляцию сетей и обслуживание, а люди жалуются на высокие цены за тепло.