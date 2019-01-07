Как гадать на Рождество?

Вот и наступило Рождество! Многие ведь задумывались о том, как пройдет новый год и будет ли счастье в нём, а лучший способ хоть как-то об этом узнать – это погадать на Рождество.

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Многие люди считают, что именно рождественские гадания являются наиболее точными, а гадать можно, начиная с 6 января (ночь перед Рождеством) по 19 января (крещение).

Команда КерчьИНФО выбрала для наших читателей несколько разных типов гаданий, чтобы вам было не скучно провести Рождество.

Гадание с кошкой на желание

Сперва надо загадать желание, после чего позвать кошку и посмотреть, какой лапой она переступит порог комнаты: если правой – желанию сбыться не суждено, а левой – желание сбудется в течение года.

Гадание в зеркале на образ жениха

Гадать необходимо ровно в полночь, а также девушке необходимо взять с собой два зеркала: большое и маленькое. Большое зеркало необходимо поставить на стол, а маленькое прямо напротив него. Помимо этого, необходимо обставить зеркала свечами, сесть перед ними и произнести: «Суженый, ряженый! Покажись мне в зеркале!». Из-за того, что зеркала будут наведены друг на друга, в них будет отражаться целая галерея из их 12 штук. В последнем как раз вы и должны будете увидеть силуэт будущего жениха.

Гадание по книге

Считается, что именно таким гаданием можно получить ответ на любой вопрос. Всё, что необходимо, это взять книгу, загадать желание, а после открыть её на любой странице и выбрать первую попавшуюся на глаза фразу – это и будет ваш ответ.

Гадание со спичками на любовь

Для того, чтобы погадать этим способом, необходимо вспомнить парня и девушку, а точнее суждено ли им быть вместе? Для этого берут спичечный коробок, ставят спички по бокам и поджигают их. Когда они догорают, нужно посмотреть на то, как повернуты головки спичек: если они обращены друг на друга – любовь взаимная.

Гадание с башмаком на богатство

Всё что вам понадобится – это зола и башмаки. С вечера родственники или подруги обсеивают золой башмаки девушек, а после прячут их под кроватью. Всё это делается якобы скрытно, хотя поговаривают, что об этом договариваются накануне. Вставая ночью, девушки заглядывают под кровать и смотрят: если на каком-то башмаке больше, чем на других – этому человеку предрекается большое богатство.

А какие гадания знаете вы? Делитесь ими в комментариях!