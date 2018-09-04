Как и когда Керчь стала городом-героем?

Керчь готовится отметить 45-лети со дня присвоение звания города-героя.

14 сентября Керчь отметит знаковую дату — 45 лет со дня присвоения звания города-героя. Это день, который дает нам еще один повод для нужных воспоминаний, о том, почему наш город был удостоен этого звания.

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В годы Великой Отечественной войны Керчь была ареной жестоких сражений. Вспоминим, какой героизм проявили участники Керченско — Эльтгенской десантной операции. Сколько мужества было у защитников Аджимушкая. Вспомним, чтобы не потерять главное — мир на нашей Родине, будущее наших детей.

В преддверии празднования годовщины старший научный сотрудник ГБУ РК «ВКИКМЗ» Владимир САНЖАРОВЕЦ рассказал подробно о том, как и когда Керчь стала гордом-героем. Подробнее смотрите в нашем видеоролике.

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