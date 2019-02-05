Как изменятся вокзалы Крыма к запуску железнодорожного движения по Крымскому мосту

Крымские вокзалы готовы к запуску активного движения поездов с материковой части страны. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Крымская железная дорога».

Как рассказали на предприятии, на полигоне Крымской железной дороги имеется шесть вокзальных комплексов на станциях Симферополь, Севастополь, Джанкой, Евпатория, Феодосия и Керчь. Они все готовы к принятию пассажирских поездов.

В дальнейшем во всех железнодорожных вокзалах полуострова будет установлена охранно-пожарная сигнализация. Кроме того в этом году на вокзалах в Джанкое и Севастополе будут выполнены работы по обеспечению доступности зданий и сооружений.

По территории Крыма на сегодняшний день курсирует 47 поездов пригородного сообщения. После запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту планируется добавить еще четыре пары пригородных поездов с материковой части страны.

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«На сегодняшний день на Крымской железной дороге курсирует 47 поездов пригородного сообщения, из них 28 поездов — на электровозном ходу, 19 — на тепловозном ходу. Они курсируют по следующим направлениям: Симферополь-Евпатория, Симферополь-Севастополь, Симферополь- Джанкой-Соленое озеро, Феодосия-Джанкой, Армянск-Джанкой-Феодосия, Джанкой-Керчь, Феодосия-Керчь. После открытия транспортного движения по Крымскому мосту планируется дополнительно четыре пары пригородных поездов, которые будут по нему следовать», — рассказали в «КЖД».

Ранее сообщалось, что после открытия движения по Крымскому мосту планируется запуск пассажирских поездов по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь, Москва – Феодосия, Москва – Евпатория, Москва – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Санкт-Петербург – Феодосия, Кисловодск – Феодосия, Кисловодск – Севастополь, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь. Один из поездов по маршруту Москва – Симферополь может быть полностью составлен из двухэтажных вагонов.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.