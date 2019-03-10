Как изучить иностранный язык: курсы или самостоятельно?

Изучение иностранного языка бывает вызвано необходимостью на работе, ситуацией в личной жизни или просто желанием развиваться. Если человек уже проходил курсы английского для взрослых, то желание выучить близкие к нему другие иностранные языки вполне объяснимо.

Во-первых, это уже намного легче, потому что многие слова созвучны, а также изучены основы.

Во-вторых, желание стать полиглотом становится сильнее при успешном изучении одного языка.

Перед изучением нового для себя языка нужно правильно определить цель. Для чего вы учите? Для путешествия? Для работы? Или просто для саморазвития? Правильно определенная цель поможет правильно составить оптимальный план обучения, уделить внимание именно тем темам, которые пригодятся в дальнейшем.

Заниматься нужно регулярно – это залог успешного результата. Как и в любой другой сфере, постоянное повторение закрепляет информацию намного лучше.

Если не хочется платить за курсы или репетитора, то можно изучить новый язык самостоятельно. И самым главным помощником в этом деле станет самоучитель. Вы сможете контролировать интенсивность занятий и обрабатывать столько информации, сколько вы реально можете воспринять. Вы сможете определять самостоятельно время перерывов между занятиями для усвоения материала и периодичность возврата к старым темам для закрепления.

С помощью только лишь самоучителя выучить чужой язык сложно. Чтобы результат был полноценным, необходимо погружение в языковую среду. Но поехать в страну, где разговаривают на изучаемом вами языке, бывает невозможно. Поэтому нужно читать книги в оригинале, смотреть фильмы с субтитрами, слушать аудиозаписи. Можно общаться по Skype с носителями языка. Также нужно установить себе лимит новых слов, изучаемых за урок. Например, 25 слов, из которых 8 – глаголы.

Сегодня распространен еще один вид изучения языка – геймификация. Когда при помощи онлайн игр изучается новый язык. Такой метод подходит не только детям, но и взрослым, расширяя выбор методов самообучения. Зарегистрировавшись на иностранных серверах таких игр, как Warcraft, Lineage, Diablo или Forsaken World, вы сможете выучить разговорную речь благодаря общению с другими геймерами.

После того, как некоторые азы иностранного языка изучены и переработаны, можно начинать читать адаптированные книги. Но не переводить весь текст дословно, а читать медленно и вдумчиво, просто стараясь понять, о чем он. Это позволит создавать общее понимание иностранного словоупотребления. При постепенном изучении новых слов и правил с каждым разом тексты будут становиться понятнее. Некоторые слова будут запоминаться сами собой.

Стараться выучить наизусть каждое слово не нужно. Стремление к перфекционизму – не помощник в данном деле. Можно не знать перевод слова «шкаф», но уметь объяснить, что это – «коробка, в которой хранится одежда». Объясняться образно и думать более широко – в этом смысл изучения нового языка. И не важно, в каком возрасте вы решили выучить новый иностранный язык.

Главное – не терять уверенности и, не отступая, идти к своей цели. Конечно, школьники и студенты информацию воспринимают быстрее и легче, но это не означает, что с возрастом это умение теряется совсем. Запишитесь на ускоренный курс английского языка, если Вам не хватает терпения и силы воли заниматься самостоятельно! Чуть больше времени и упорства – и вы легко сможете поговорить с иностранцем на улице в чужом городе.