Как капитан «Норда» вернулся в Крым?

В понедельник стало известно, что капитан керченского сейнера «Норд» Владимир ГОРБЕНКО вернулся домой.

По словам его друзей, мужчина вернулся в Крым по российскому паспорту, несмотря на то, что его принуждали признать себя гражданином Украины и получить украинские документы.

Крыминформу удалось пообщаться с близкими капитана. По их словам, мужчина вернулся в субботу. После возвращения он выбрал для общения лишь одно СМИ «Комсомольская правда». Других интервью в ближайшее время он давать не намерен.

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Как сообщила журналистам пресс-секретарь судовладельца сейнера «Норд» Анна ШЕВЕЛЕВА, ГОРБЕНКО вернулся в Крым по собственной инициативе.

«Да, капитан в России. Его возвращение – его личный успешный проект. Чувствует себя не очень», – добавила ШЕВЕЛЕВА.

В беседе с журналистами «Комсомольской правды» Владимир ГОРБЕНКО также сообщил подробности задержания сейнера «Норд» в Азовском море. Все выглядело, как обычная проверка документов, пока не появились вооруженные люди.

«Сомнений у меня не было, потому что я находился в разрешенном районе, осуществлял промысел в разрешенное время, разрешенными орудиями лова. Но уже в процессе при швартовке военного корабля я увидел, что люди вооружены, пулеметы направлены на судно. Тогда уже появились сомнения. И началась проверка с того, что все документы, которые я начал предъявлять, украинской Пограничной службой признавались недействительными», – рассказал ГОРБЕНКО.