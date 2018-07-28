Как Керчь празднует день ВМФ 2018?

Сегодня в Керчи проходит празднование дня ВМФ 2018. Сейчас на сцене выступают участники акции «Дорогами Славы – наша история» и еще только предстоит выступить молодой и амбициозной кавер-группе «Наобум» из города Евпатории и коллективу из Краснодарской государственной филармонии.

В начале концерта людей возле сцены почти не было, но после того, как вышли ребята в военной форме и начали петь песни военных лет от которых были мурашки по коже, людей становилось все больше и больше. Кроме выступающих на сцену поднялись и одни из приглашенных гостей мероприятия – первый заместитель главы администрации города Сергей Шимпко и ветеран боевых действий в Сирийской Арабской Республике Ася Компаниец, которые поздравили всех с днем ВМФ.

КерчьИНФО напоминает, что закончится празднование грандиозным фейерверком.

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