Как керчане могут лишиться водительских прав?

Прокуратурой города Керчи была проведена проверка соблюдения законов о безопасности движения, в следствие чего керчанин был лишен водительских прав из-за психического расстройства. Об этом стало известно от официального сайта прокуратуры Республики Крым.

«Установлено, что 60-летний местный житель, имеющий удостоверение на право управления транспортным средством, состоит на диспансерном учете в связи с поведенческими и психическими расстройствами, вызванными употреблением наркотиков», — говорится в сообщении.

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Прокурором города было направлено заявление в суд о лишении гражданина водительских прав, а керченским городским судом заявление было удовлетворено и водительское удостоверение было признано недействительным.

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