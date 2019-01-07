Как керчане отмечают Рождество на главной площади города?

Керчане и гости города уже вовсю начали отмечать Рождество!

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Множество людей выходят целыми семьями и идут на площадь имени В.И. Ленина, где и происходит основное торжество!

Многие не удерживаются и пускаются в пляс под всеми знакомые и любимые песни.

Кроме прекрасной концертной программы, на которой уже выступает стиль группа «КонфеТТи» и только предстоит выступить трио «Нежин», для всех желающих открыты небольшие магазинчики, где можно перекусить, а также выпить горячего чая или кофе.

За охраной правопорядка во время мероприятий следит полиция.