Как керчане отмечают Рождество на главной площади города?

Керчане и гости города уже вовсю начали отмечать Рождество!
Читать: Как гадать на Рождество?
Множество людей выходят целыми семьями и идут на площадь имени В.И. Ленина, где и происходит основное торжество!
Многие не удерживаются и пускаются в пляс под всеми знакомые и любимые песни.
Кроме прекрасной концертной программы, на которой уже выступает стиль группа «КонфеТТи» и только предстоит выступить трио «Нежин», для всех желающих открыты небольшие магазинчики, где можно перекусить, а также выпить горячего чая или кофе.
За охраной правопорядка во время мероприятий следит полиция.