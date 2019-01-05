Как керчане отметят Рождество?

Керчан и гостей города приглашают на праздничную программу, посвященную празднованию Рождества Христова.
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Администрация города Керчи предупреждает, что в расписании мероприятий произошли небольшие изменения.
«7 января на центральной городской площади состоятся соревнования по силовому экстриму «Новогодний Богатырь Керчи». Участие примут спортсмены из Керчи и Феодосии. В программе соревнований: перенос 250 кг коромысла, подъем богатырского бревна, контование огромной покрышки от билаза, подъем автомобиля и подъем огромной гантели. Не пропустите! Начало в 13.00 ч», — сообщают в пресс-службе администрации.
Напоминаем план праздничных мероприятий на 7 января 2019 г.:
- на площади им. Ленина:
13.00 -15.00 ч. — соревнования по силовому экстриму «Новогодний Богатырь Керчи»;
16.00 — 17.00 ч. — театрализованная игровая программа «Светлый праздник Рождества»;
17.00 — 20.00 ч. — праздничный концерт с участием артистов из Краснодара: стиль группы «КонфеТТи» и трио «Нежин»;
Помимо этого, будет работать уличный комплекс «Рождественский вертеп».
- площадь перед ДК «Корабел»:
13-00-15-00 ч. – концертно-игровая программа «Рождественский переполох»;
- площадь перед детской школой искусств им. Р.Сердюка:
13-00-13-30 ч. – театрализованное представление «Наступило Рождество»;
13-30-15-00 ч. – концертная программа «Рождественское чудо».