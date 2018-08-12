Как керчане отпраздновали День физкультурника?

Как и любой другой праздник – День физкультурника в нашем городе — прошел на ура! Керчане и гости города могли с самого утра наблюдать показательными выступлениями от лучших спортсменов города.

В этот день, в Керчи прошли соревнования юных пловцов, первенство по стритболу, а также показательные выступления по разным боевым искусствам.

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Торжественным завершением праздника стал концерт, который начался в 19:00 возле театра имени А.С. Пушкина. Все желающие могли посетить концерт, где выступали самые молодые и юные, но от этого не менее талантливые спортивные коллективы города.

Также на концерте прошло торжественное вручение грамот тренерам этих коллективов.

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