Как керчане видят городскую набережную?

Жители и гости города рассказали КерчьИНФО о своих пожеланиях касательно реконструкции городской набережной.

Керчане считают, что любимое место в городе должно быть уютное, чистое, с развитой инфраструктурой. На набережной хотят видеть дельфинарий, парк развлечений, прогулочную зону, фонтаны, детские спортивные и интерактивные площадки, места для ярмарок и концертов, лавочки, централизованное освещение, цветочные клумбы и зелень.

«Обязательно стоит оставить места для купания.» — отметил один из жителей Керчи.

Что касается стиля набережной мнения керчан разделились. Многие считают, что акцент стоит сделать в сторону современной архитектуры. Кто-то же утверждает, что стоит учитывать историю самого древнего города России и подчеркнуть её с помощью внешних форм конструкций.

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22 октября горожане могут выступить со своими предложениями на публичном слушании проекта планировки и проекта межевания территории по реконструкции объекта «Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь РК (ПИР и экспертиза)».

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