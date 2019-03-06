Как Керченский металлургический завод женщин поздравлял

5 марта 2019 года в актовом зале Керченского металлургического завода состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта.

Директор завода Юрий КЛОЧКОВ торжественно поздравил сотрудниц завода с праздником. К поздравлению присоединился заместитель директора по персоналу и организационному развитию Игорь МЕДВЕДЕВ, который прочитал приказ о награждении почетными грамотами 15-ти лучших работниц завода.

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Почетную грамоту администрации города Керчь за трудовые достижения получила начальник отделения подготовки и эмалирования посуды Ирина СКЛЯР.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой, в которой приняли участие творческие коллективы Городского дома культуры города Керчи.

По окончанию концерта руководство предприятия поблагодарило Городской дом культуры за долгосрочную дружбу с Керченским металлургическим заводом и вручили артистам сладкий подарок – большой торт в форме сердца.