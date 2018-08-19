Как концепция «Цифровой экономики» поможет упростить жизнь крымчанам?

Программа «Цифровая экономика» должна ориентироваться на упрощение жизни крымчан в разных сферах. Об этом в пятницу информационному агентству КрымИНФОРМ сообщил во время рабочего совещания по вопросам программы «Цифровая экономика» глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ.

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«Программа согласована со всеми профильными федеральными министерствами. Процесс должен быть ориентирован на оптимизацию, на упрощение жизни крымчан, будь то установка валидаторов в общественном транспорте или запись к врачу, либо получение согласований и разрешений органов власти в юридических вопросах», – цитирует Сергея АКСЕНОВА управление информации и пресс-службы главы Крыма.

Глава республики также отметил, что в первую очередь, данная концепция является программой информатизации общества, так как именно с ее помощью получиться внедрить новые технологические продукты и производственные технологии.

Еще одним плюсом является то, что данная программа поможет оптимизировать бюджет, а главной задачей станет создание качественного продукта.

КерчьИНФО напоминает, что в Керчи в сентябре состоится первый международный Азово-Черноморский форум высоких технологий, на котором генеральной темой станет вопрос цифровой экономики.

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