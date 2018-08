Как красавицы готовились к грандиозному финалу конкурса Queen and Princess of the season (ВИДЕО)

Конкурс закончился, а воспоминания остались. Подготовка к самой долгожданной части проекта. Каждая участница хотела выглядеть на сцене безупречно, иметь свой неповторимый образ. В этом красоткам помогли несколько салонов, которые стали партнерами самого масштабного конкурса красоты. Генеральным спонсором конкурса красоты Queen and Princess of the season выступила фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи. Читайте: Финал конкурса красоты в Керчи: кто стал Королевой сезона? Салоны «Лаура», «Валери», парикмахерская «Эксклюзив» и студия LUXE-HAIR трудились над всеми участницами с самого утра. Прическа и макияж должны были выдержать несколько часов конкурса, куда вошли не только дефиле, но и творческие задания. Нас ждет еще много воспоминаний. Скоро на нашем канале в Ютуб выйдет видео всего конкурса от начала и до награждения. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО. Прически и макияж на конкурс Queen and Princess of the season